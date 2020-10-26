台北市文資委員會26日針對「錢穆故居」進行文化價值審議，錢穆為著名儒學家，對國學的傳授具影響力，錢穆在1967年應當時總統蔣中正之邀，以歸國學人身分自港回台講學，並居住在東吳大學旁的素書樓，為紀念錢穆台北市文化局在2001年將素書樓改名為「錢穆故居」。文資委員昨決議將錢穆故居列為「紀念建築」。

錢穆來台講學後，在素書樓居住了22年，在1990年被時任立委的陳水扁以書面質詢方式指控「侵占市產」，當時錢穆不願背負指控倉促遷出，而錢已高齡96歲，不幸在數月後滆然辭世。素書樓在2001年改名為「錢穆故居」，目前由台北市立大學經營管理，為一棟2層樓西式建築，文資委員認為，錢穆對後世影響深遠，在台期間講學不斷，創造萬人空巷的盛況。

文資委員詹添全表示，錢穆是大師級的學者，1967年移居台灣，居住在東吳大學校園內，目前錢穆故居的建物維護良好，錢穆講學時，曾吸引大批學生聽講，有些選不到課的學生甚至都趴在窗戶上旁聽。

文資委員最後一致同意，將「錢穆故居」列為「紀念建築」，彰顯錢穆對中國文史研究及教育貢獻。

(中時 )