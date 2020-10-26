賀軍翔水上行走這一幕令許多觀眾直呼帥氣。（三立提供）

賀軍翔、邵雨薇主演《天巡者》首播收視告捷。（三立提供）

賀軍翔睽違台劇多年，帥氣回歸主演的台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》，25日首播開紅盤，全體平均收視1.19，網友誇「鍾馗走在水面上好酷」、「鍾馗帥翻了，孟婆可愛又甜美」，邵雨薇在幕後花絮被曝光NG畫面，一句「我長得這麼可愛，你也會認錯？」台詞，她因為「嘴軟」，說不出自己「可愛」兩字而不斷尷尬狂笑！

賀軍翔表示，看了第一集覺得很感動，預告「後面將會越來越精彩，因埋下的伏筆會陸續出現」，請觀眾和鍾馗、孟婆一起辦案。邵雨薇很期待收視表現，但也坦言有壓力：「一早聽到有好成績很開心，希望大家繼續追劇，後面會讓你們意想不到，昨天在刷粉絲們留言時，粉絲們說很久沒有守電視機等首播。」

兩人在幕後花絮互動搞笑，邵雨薇見到從天空跌落、一身粉塵的賀軍翔，忍不住大笑：「天上掉下來一個傻瓜。」受傷的賀軍翔見邵雨薇沒事，瞬間放鬆倒臥她胸口，放倒前刻意提醒：「我真的會軟掉喔。」沒想到邵雨薇果真抱不動癱軟的賀軍翔、頭往後仰，髮絲被紙箱夾住，戲裡戲外都大呼：「救命！」

另一場兩人重逢唯美相擁戲，「女版馬景濤」邵雨薇撲撞賀軍翔胸口，兩人脖子都被重擊，彼此提醒要小心，但邵雨薇調皮拍打他後腦勺，當場被幕後花絮攝影師拍個正著，邵雨薇心虛說：「被拍到了？」賀軍翔苦笑：「我常被欺侮霸凌，有錄影存證。」而劇組為營造男神和女神氣勢，在兩人背後加了強光，強到兩人看不到對方表情，拍完這場戲，還是看不太清楚，兩人笑說：「很少CP放閃是閃瞎自己眼睛，男神女神自帶光真傷眼！」

(中時 )