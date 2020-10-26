桃園社宅導入全國首創的冷氣及家具「以租代買」模式，26日與和泰興業（大金空調）、遠東鐵櫃鋼鐵廠二公司合作簽訂各10年、12年租約，善用設備供應商的維修能力，並加強設備保固，降低政府管理及民眾報修的負擔。

桃園市長鄭文燦表示，目前桃園社宅入住212戶，明年1,330戶，至2027年將入住達8,000戶以上，入住後的空調、家具維護、管理、汰換、回收會是一個極大的挑戰，因此桃園市政府打破以往社宅設備採購的方式，首創社會住宅空調、家具以租代買，希望可以透過這樣的採購方式，讓廠商願意提供優良、耐用、可回收的產品，來減少管理的負擔和環境的負擔。

此次桃園市政府與大金空調簽訂10年租約包含「八德二號」等四座社宅、共1,163戶社宅提供空調設備規劃、租賃、保養維修等服務，大金空調將提供省電、低噪音且具備冷暖功能的空調設備，並保證72小時內完修。

遠東鐵櫃鋼鐵廠則與桃園市府簽訂12年租約，針對六個社宅、合計2,010戶社宅提供家具產品規劃、租賃、保養維修等服務，符合業界最高標準F1級甲醛釋出量標準，採用部分模組更換，並保證72小時完修、床組48小時完修。

桃園市住宅發展處表示，空調、家具租賃採購採最有利標，透過評選機制，找到優良廠商，以往傳統的採購方式，往往造成購買的設備過了保固期後，住戶就常常報修，夏季常會有等待報修時間過長的窘境；希望透過以租代買的方式及契約精神，吸引廠商提供節能、耐久、模組化、再利用的產品，達到循環經濟效益。

(工商 )