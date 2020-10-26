總經費達41.1億元的桃園會展中心26日舉行動土典禮，預計2022年10月優先完成展覽館棟，全案以2023年5月完工為目標，預期未來完工啟用後，可與台北南港展覽館及台北世貿中心形成互補效應，達到加乘效益。

桃園會展中心是桃園推動桃園航空城及亞洲．矽谷計畫的重要里程碑，基地位於中壢青埔地區機場捷運A19站旁，基地面積約8,673坪，總樓地板面積2.3萬坪，將興建地上七層、地下一層建築物，設計以會議為主、展覽為輔的場館。

會議中心內部空間規劃設置2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分則配合桃園及新竹電子高科技產業聚落，規劃約600個攤位空間，提供約700席汽車、600席機車停放空間及相關卸貨平台，並設置商場區，提供工商業發展所需空間。

桃園市長鄭文燦表示，桃園具備機場、高鐵站、機場捷運及多處交流道等，南來北往相當方便，具有舉辦國際會議的地利之便。未來桃園會展中心更將透過3座人行聯通橋與周圍國際棒球場、亞洲．矽谷研發中心及國際旅館立體聯通，串聯至機場捷運A19站，結合青埔地區Xpark水族館、IKEA旗艦店及影城等多元設施，提供更便捷的交通和多元化的工商業服務，帶動桃園整體發展，讓北北桃首都圈會展產業活動更具彈性。

(工商 )