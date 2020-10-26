洪彤彤2019年成立了「HungHouse」自有品牌，販售沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛…等多項產品

經營臉書、IG擁有5萬鐵粉的洪彤彤，曾經經歷家暴慘痛經驗，離婚後靠著微商跨入網路行銷行列，從一個月幾千元收入到幾十萬元，兩年前更成立公司開發自營商品，也遇到現在的老公吳誌軒，她坦言，當網紅受到誘惑相當多，但她始終堅信只要商品好、會販售，何需陪睡、出賣身體。

洪彤彤原本是美髮師，21歲結婚，卻不幸遭前夫家暴，當時靠哥哥支持，勇敢結束不愉快的婚姻，並在2015年開始，經營臉書FACEBOOK的微商專頁，從個位數的消費者開始，累積到大批的粉絲團，更多人的追蹤，2019年成立了「HungHouse」自有品牌，公司年營業額上千萬元。

洪彤彤回顧自己跨入網路事業，到現在成立公司，販售沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛…等多項產品，其中軟磁睫甚至創下2天熱銷4千組，其他產品也都是網路通路上相當關注度與熱銷度名列前矛商品。

洪彤彤強調，經營自媒體行銷通路，一路走來感謝大批網友跟粉絲團的支持，加上品牌團隊的努力外，最要感謝的是她生命中最大的貴人，也就是她現任的老公-吳誌軒！

她坦言，倆人都是二婚，老公有豐富微商電商行銷經驗，也吃苦耐勞，並且有豐富的金融投資理財經驗，和她相輔相成、各司其職，共同在電商領域打造龐大市場商機。

(中時 )