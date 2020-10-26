關於抖音上市的傳聞最終被證實。據陸媒報導稱，字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市，高盛等多家投行已經開始接觸字節跳動溝通承銷事宜。

據《證券時報》報導，字節跳動相關負責人回應稱，確實在考慮部分業務上市計畫，但還沒有最終確定。至於是否會將其他業務打包一起上市，該負責人不予置評。

據報導，字節跳動考慮將中國業務分拆上市，主要由於近期受美國監管部門加強監管影響，在與港交所商討上市詳情的同時，也跟大陸監管部門進行了溝通。

字節跳動今年第一季度營業收入400億元人民幣，路透援引知情人士消息稱，中國業務若單獨上市，估值將超過1000億美元（約7800億港元）。

從目前市場訊息來看，抖音估值遠高於快手。9月17日，外媒報導稱快手計畫赴港上市，募資最多50億美元（約390億港元），最快明年1月進行IPO。美銀美林、華興資本與摩根士丹利為快手赴港上市的保薦商。

(旺報 )