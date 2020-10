View this post on Instagram

肌寒くなって来た今日この頃皆様、いかがお過ごしですか❓‼️私はドラマ「ルパンの娘」で着ている泥棒スーツが暑くてたまらなかったのに今では全身寒くなってきました😅💦 皆様にお知らせがあります❣️来年のカレンダーが出来上がりました🗓壁掛けのカレンダーもありますが、今年は卓上も作っていただけたので少し気軽に置いて頂けたら嬉しいです🥺♥️ #皆様あったかくして過ごしてね #どうか来年も貴方の側に居させてください 壁掛けカレンダー↓ https://horipro-shop.com/products/detail/508 卓上カレンダー↓ https://horipro-shop.com/products/detail/509