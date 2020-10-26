移民署南區事務大隊嘉義縣服務站林炳煌主任（後排中）和張艷君（後排右）前往鼓勵新住民黃美蓉（後排左）。（移民署南區事務大隊嘉義縣服務站提供／張毓翎嘉義傳真）

來台20幾年的越南籍新住民黃美蓉，因先生車禍肢體癱瘓，家計由她一人承擔，原本在蘭花田工作的她，受疫情衝擊而失業，為支撐生活家計，且讓患有先天性身心障礙的女兒將來能靠自己獨立維生，母女一同開設具異國口味的紅豆餅店，創業精神令人動容，讓她獲得今年移民署頒贈的10萬元創業補助獎金。

家住嘉義縣新港鄉的黃美蓉，白天騎車到嘉義市嘉北國小附近賣紅豆餅，她將紅豆餅融入異國元素，如pizza、冰淇淋、泰式椒麻雞等口味，不再侷限於傳統的紅豆和奶油口味。曾榮獲「嘉義縣2019傑出婦女獎」的新住民張艷君，為輔導黃美蓉開業的人之一，開啟她創業賣紅豆餅之路。

張艷君表示，當初美蓉主動聯繫她時，提出創業的想法，但不知道該從哪開始著手，剛好她有認識一位賣紅豆餅的同鄉姊妹，於是引介美蓉跟那位姊妹學做紅豆餅，後來美蓉非常認真，不僅學會基本功，還自行開發各種獨特的口味，滋味一級棒，現在美蓉的紅豆餅店經營得有聲有色。

黃美蓉今年參加移民署「新住民發展基金」補助的「新女力創業加速器計畫」競賽活動，近日獲得10萬元創業補助獎金。移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌表示，今年嘉義地區獲得「新女力創業加速器計畫」共5案，創歷年新高，希望未來有更多新住民與黃美蓉一樣，展現不畏艱難的精神，為自己圓一個創業夢。

(中時 )