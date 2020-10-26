苗栗縣政府透過傾聽青年意見及發聲，拓展青年視野與競爭力，並以更寬廣的面向協助青年政策發展，今年延續去年好評，持續推出「願景咖啡館」，深入地方蒐集更多青年心聲與意見，以多元、地方特色等主題講座交流經驗，吸引更多苗栗青年返鄉創業。

縣府促進青年公共參與除邀集青年、專家學者及縣府各局處代表組成青年事務委員會外，並於去年首度召開「願景咖啡館」，深入地方傾聽青年心聲與想法，再傳遞至縣府、農會、公所等加以實踐，推動更友善貼近青年需求的政策，挹注地方產業蓬勃發展。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，今年6場願景咖啡館包含觀光休閒、農業科技、老街活化、傳統產業、在地食材加值應用等多元主題，提供在地青年交流機會，日前第4場「苗栗青夢想願景咖啡館」，邀集縣府青年事務委員會青年委員張維翰擔任主持人，與縣府團隊引領在地青年、鄉鎮公所、各產業協會代表，共同探討「青年如何賦予傳統產業新生命」議題，讓新舊文化並存與新生。

勞青處指出，願景咖啡館系列活動以「苗栗在地青年」X「新世代創新政府」為核心，透過多元互動模式傾聽在地青年對農產經濟發展的想法，讓更多人了解地方特色與產業文化，進而投入地方創生行列，期盼更多青年返鄉就業、創業。相關資訊請持續鎖定本府勞青處臉書「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」。

(中時 )