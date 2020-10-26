科技部科普列車26日開至竹南車站讓600名學童一起走進科普世界。（國衛院提供／謝明俊苗栗傳真）

為激發年輕世代對科學的興趣，科技部以台鐵列車打造科普環島列車，26日駛至竹南車站，與苗栗在地學童一起科普同樂，共有來自9所國小共600名師生熱情參與，科技部同時邀請12所產、學、研相關機構準備16道科普遊戲關卡，讓學校師生近距離體驗科學樂趣。

其中，竹南國衛院設計了四大科普關卡，涵蓋今年大家最關心的新冠病毒主題，分別是：第一關「新冠病毒疫苗大揭密」，運用3D列印的新冠病毒模型，讓學員了解不同抗體與新冠病毒棘蛋白的配對結果以及體驗疫苗研發的過程；第二關「抗疫新藥『瑞德西韋』你是誰」，透過迷宮的概念傳達瑞德西韋是如何抵擋新冠病毒的入侵；第三關「基因你我他」，則是透過香蕉、鹽巴、洗衣精等生活素材，實際模擬DNA的樣貌；第四關是由國衛院與A.S.O足健康科研所設計的「健康保衛戰─認識你的腳丫子」，透過足部量測與步態分析的方式，搭配現場實際的儀器檢測，讓我們瞭解腳部健康的重要性。

國衛院梁賡義院長表示，這是國衛院首次參與科普環島列車的活動，非常有趣也很有意義，如同近年來國衛院積極推動科普教育，也是希望能夠善盡社會責任，提供在地學子更多體驗生命科學的機會，期盼透過這次的活動，能夠為學子啟發更多嶄新的視野與方向。

(中時 )