美國國會對新一輪經濟刺激法案遲遲未能提出最終版本，眾議院民主黨議長佩洛西（Nancy Pelosi）25日指出，他正在等待白宮是否對最終版本給出同意，還要看參議院多數黨領袖Mitch McConnell所領軍的共和黨是否同意這份民主黨與白宮的協議，加上疫情急速升溫，多重利空因素衝擊下，美股3大期指齊下挫，道瓊期指更大跌超過300點，預告美股今晚開盤情況不妙。

截至台北時間26日下午5點50分，道瓊期指下跌282.0點或1.00%、暫報27,907.0點，早些時間一度大跌超過300點；標普500指數期貨下跌35.13點或1.02%、暫報3,416.62點；那斯達克100指數期貨107.62點0.92%、暫報11,555.88點。

美股本周迎來科技巨頭最新財報，預料將續創佳績，但隨著美國總統大選僅剩下1周時間，新紓困案仍難產，眾議院民主黨、白宮以及參議院共和黨之間的分歧仍僵持不下，雖民主黨與白宮提出的新紓困案規模正在拉進，佩洛西與美國財政部長梅努欽繼續協商，但佩洛西仍不斷喊話決定權在川普手上，讓該法案要在美國大選前過關難上加難。

美國將在29日公布第三季的GDP成長率數據，市場預期季增年率有機會創下上升32%的紀錄。但截至 10 月 25 日，美國已經連續2日新增確診數突破8 萬例，歐洲則是有法國新增確診5 萬例、連4日創新高，西班牙新增確診數也創下新高，德國也寫下連 4 日破萬例紀錄。

(中時新聞網)