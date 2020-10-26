美國民主黨總統候選人拜登22日晚間在辯論會上提到，他主張石油業「轉型」（transition），除招致總統川普批評，也引起輿論譁然，種種情況都令拜登陣營擔心賓州等關鍵州的選情會因此受傷。資深媒體人陳文茜分析，拜登的說法是很愚蠢的，並指他應該要提的，應該是汽車業的轉型。

陳文茜26日在政論節目《少康戰情室》中表示，拜登不反對用水壓裂解法開採頁岩油氣，可是他希望石油可以轉型，而這個談話出來後，就會衝擊到幾個關鍵搖擺州，而他當時的發言也被民主黨認為是失誤。

陳文茜指出，頁岩油氣是美國重大外交政策和國家利益的核心產業，美國從2019年10月開始，沒有從全世界進口一滴石油，且美國過去70年的外交政策核心，除了反對共產黨，就是石油。當美國不用進口石油，反而可以出口頁岩油、頁岩氣的時候，美國再次強大起來的核心，就是頁岩油。

陳文茜說，頁岩油氣在歐巴馬時代就已全面開採，而這也完全改變了美國和世界的關係，「所以在這部份你去討論它，拜登是非常愚蠢的」。

陳文茜認為，拜登應該要提的是讓汽車業轉型，因為說要在高速公路上設置更多充電站，就是想帶動電動車，若可以帶動電動車，除了能帶給美國一些城市一線生機，還能降低排放量，美國的頁岩油氣也能夠出口，「所以他不應該談石油業的轉型，它應該談的是汽車業轉型，這是拜登很大的失分」。

此外，陳文茜判斷，拜登的這段發言這會衝擊到賓州、俄亥俄等州，雖然拜登在賓州仍領先，但共和黨也下了很多廣告攻擊他的發言。

(中時新聞網)