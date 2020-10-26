打造百萬個人IP的堅強講師群。左起：台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會理事長譚誌裴、中國電視公司資深導播及製片人李花崗、周杰倫演唱會音樂總監黃雨勳、南炬娛樂負責人姚立旋。（神彩藝藝提供）

受到新冠肺炎疫情影響，各種商業活動都開始往「線上」拓展，新媒體時代逐步成形。神彩藝藝新媒體日前於阿爾發星光學院啟動「打造個人百萬IP」創星計畫，說明會上熱鬧滾滾，有周杰倫音樂總監、知名戲劇與綜藝節目製作人、偶像藝人推手、金鐘獎得主、表演藝術嘻哈文化協會理事長等各專業領域頂尖老師與達人蒞臨指導，學員們也好想知道「到底該如何吸引粉絲及流量」，成為下一個百萬網紅。

神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥表示，自媒體時代自己就是一個IP、就是一個品牌，該如何精準地找到投放，在成本最小的球框下找到對的推廣，是非常重要的事情，由於當天參與的學員有一些是有基礎的，而有一些是無經驗、剛入門的新手，也讓量身打造的課程變得相當重要。

洪櫻娥說，這課程最特別的部分，就是「個人定制環節」，現場已報名學員發表個人學習動機闡述，打造個人百萬IP專家吳宥忠老師、也會一同整理分析給予方向建議。她印象深刻的事情，是一位網紅奶奶，因為想要分享自己教舞的影片而成立一個頻道，更是巧妙的運用「愛瘋舞」這個諧音，讓大家輕鬆好記。洪櫻娥說，網紅奶奶光是靠自己的力量、沒有買廣告投放，也吸引到6、7千粉絲，現在她想要更上一層樓，所以雖然已經報名，但每次說明也會都參加，藉此也可宣傳自己。

當天課程除了有一般學員，還有一些媒體行銷同業也來參與。洪櫻娥表示，這些學員來現場分享自己期望的目標，廠商來參與則是想知道該怎麼打造品牌，同時也會在現場找到符合品牌形象、可以共同合作的網紅素人。她說，在「廠商徵才」環節，瑞盎闡述自我品牌商品優勢，市場推廣占有願景，網紅匹配與媒合，自頻道主內容行銷討論。

網紅世代當道，洪櫻娥透露，在17日的與會學員口碑推薦與廣為宣傳後，現場由高雄，台南，台中趕來參加及報名者更是明顯增加、敲想要加開地方場次，除了未來四場的阿爾發星光學院場次外，活動近期緊鑼密鼓全台啟動，各城市有意願配合之場地合作方，尋求合作之品牌廠家。

(中時 )