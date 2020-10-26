外送員被爆店家前當眾咆哮，影片曝光網反力挺。（摘自網友YT/經移除請見諒）

美食外送已逐漸成為民眾生活選擇，不過美食當前，外送員在店家與客人之間該如何取捨？一位網友爆料，一位外送員疑似因為等餐時間過久，在百貨公司餐廳店門口對工作人員咆哮，還指名要找店長、老闆出來。這一幕也引起網友好奇「外送人員和餐廳不是夥伴關係嗎？」不過影片曝光，網友們反站在外送員立場力挺，認為外送員並沒有特別不對，影片音量更不是咆哮。

爆料的原PO在臉書「爆料公社」官方粉專上指出，一位外送員在知名餐廳門口前當眾咆哮，爭執過程中更不停跳針，儘管工作人員已不停安撫，外送員仍要求和店長、老闆出來講話，甚至在餐廳內的客人都出馬制止，表示已影響用餐心情。

從雙方爭執影片中，疑似因為餐廳出餐過久，沒跟外送員確認好時間，導致對方等餐太久而出面和工作人員理論。(翻攝網友YT影片)

從雙方爭執影片中，疑似因為餐廳出餐過久，沒跟外送員確認好時間，導致對方等餐太久而出面和工作人員理論。外送員不滿表示「這是你們接單人的態度嗎？要等到鬧到老闆那邊，妳才開心？這樣開玩笑耽誤到的不是你們家而已欸，我手上還有一單。剛剛問還要10分鐘，現在要20鐘了，隨便呼巄一下就過了？」店家則在一旁不斷安撫解釋。

原PO表示「我在現場從頭看到尾，外場人員不只一位都一直因為他的大小聲而跑來跟他道歉安撫他，可是這位外送人員就整個一直跳針！」他後來也進一步詢問餐廳人員「外送人員跟你們餐廳不是應該是夥伴關係嗎？怎麼感覺這個外送人員比你們的客人還兇？」店員解釋，一般來說，餐廳廚房做好餐點就會通知外送人員，可是廚房人員從頭到尾都沒有人通知他餐點做好了，所以他們也覺得非常的奇怪。

不過影片曝光後，網友卻認為爆料者用「咆哮」字眼有失偏頗，從影片的音量大小，並沒有過於大聲，感覺比較像在抱怨，反而覺得原PO有些先入為主。網友表示，「原po可能沒跟女生吵架過，那才叫咆哮」、「 以外送員的音量，不覺得他是在咆哮啊，但我看得出來他是在跟店員抱怨就是了」、「覺得他抱怨正常欸，而且也沒咆哮」。

不少網友力挺外送員，表示自己若是外送員，店家通知10分鐘做好，結果等了超過20分鐘，當然也會不爽。「店員說等10分鐘，後來等了20分鐘，外送員不用接別的單嗎？少在那邊先入為主！重點是他沒有咆哮啊，他是在講道理！」、「講一句實在的啦，外送員講的也沒錯啊，一開始說10分鐘現在等了快20分鐘，為什麼不能生氣？因為大家都覺得外送員就是窮人，社會底層，哪來的脾氣？根本就是充滿歧視」。

爆料的原PO在臉書「爆料公社」官方粉專上指出，一位外送員在知名餐廳門口前當眾咆哮，爭執過程中更不停跳針，儘管工作人員已不停安撫，外送員仍要求和店長、老闆出來講話。(摘自爆料公社官方粉專)

(中時新聞網)