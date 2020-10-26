53歲廖逸駿在大園分局擔任伙食專員超過30年，細心照料分局同仁們的伙食，燒出牛肉麵、排骨麵等一手好菜，原本辦伙職位應由同仁輪流，但廖逸駿接手後便掌握了整個大園分局的菜色，每天從買菜、做飯一手包辦，擔任了分局的主廚角色。

廖逸駿因家中環境影響，從小在母親一旁協助燒飯，對於廚藝也有相當的概念，高中畢業後曾在日本料理店上班，又因當時需一肩扛起家中責任，便決心考取公務員，他順利考入警員班並畢業後，1987年到桃園市警察局保安隊服務，隔年便調至大園分局漁港駐在所。

廖逸駿說，當年在漁港附近買飯不容易，同仁們便有在駐在所搭伙的習慣，由於曾在餐廳上班，且從小學就開始學習煮飯，養成了一手的好手藝，碰巧當時大園分局伙食專員有缺人，廖逸駿就被眾人推薦，便回到大園分局負責伙食職位，從1989年至今，他擔任大園分局的伙食專員已長達31年。

大園分局一餐伙食費60元，銅板價錢就能吃到廖逸駿親手熬煮滿滿牛肉的天然牛肉麵，廖逸駿說，每天一早就自己去買菜、做飯，煮完午餐接著準備晚餐，31年來每天都是如此，偶爾會從自家南投帶回竹筍，發揮創意為同仁們換換菜色，手藝精巧的他從沒想過要更換職位，除了習慣工作內容外，他早已將分局同仁視為親人般照料，讓同仁們能在忙碌之餘也能享用健康美味的饗宴。

(中時 )