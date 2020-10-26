是超「殺」優惠不是超「差」優惠！年度最大旅遊盛事「2020台北國際旅展ITF」即將於台北南港展覽館登場，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等超值選擇，住房下殺22折，親臨旅展消費更可享「滿額好禮樂」與「食來運轉‧轉轉樂」，保證人人有獎。

今年最具話題的必搶自助餐券，就是香格里拉台北遠東即將於11月底全新改裝亮相的「遠東Café自助餐廳」！嶄新的當代空間、全方位的寰宇美食感官體驗，趁這波旅展先把優惠券準備好，開幕立即嚐鮮！而暑假期間深受國人喜愛的「暖心假期」住房專案也在旅展強勢回歸！雙人入住香格里拉台北遠東即享行政樓層豪華閣早餐、下午茶及晚間雞尾酒時光，每晚5,388元起，平均每人每晚只要2,694元，約原價的22折。

此外，台南亦是今年國旅大爆發的熱門城市之一，香格里拉台南遠東也祭出超值住宿券28折起，慢遊府城正是時候，趕緊手刀搶購！為了服務無法親臨旅展現場的賓客，香格里拉台北、台南也提前自即日起聯合線上旅展搶先熱賣中，並延長線上販售至11月6日，先買先享受。

線上旅展激推好康除了上述住宿券和自助餐券外，還有連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「香宮烤鴨龍蝦套餐四人份4,365元 (71折)」、「ibuki日本料理雙人套餐2,988元 (54折)」、「上海醉月樓雙人豪華海鮮套餐2,980元 (約45折)」以及「馬可波羅義大利餐廳雙人晚間套餐3,899元 (約71折)」等豐富多樣優惠餐券，年終聚會千萬別錯過此等好康！而香格里拉台南遠東也推出線上旅展限定的優惠餐券包含「醉月樓一鴨三吃券」、「台南遠東聯合餐飲券」等限時限量優惠。

(中時 )