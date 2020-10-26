國立國父紀念館新任館長王蘭生。(文化部提供)

國立台灣美術館館長林志明的妻子彭安安遭媒體指出干涉館務，引發外界極大爭議，林志明因此自請借調期滿，任期至今(26)日，後續將配合政風處調查，釐清是否需另行行政處分。文化部今日也發布新聞稿指出，國立台灣美術館館長一職，將由現任國父紀念館館長梁永斐接任；國父紀念館館長遺缺，則由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。

文化部表示，國美館新任館長梁永斐服務公職30餘年，曾任國父紀念館館長、文化部藝術發展司司長、文化部參事、國立中正紀念堂管理處副處長等職，也曾服務於台北市政府教育局、台北市立兒童育樂中心、台北市體育處等，歷練及溝通協調能力佳。國美館近年身負重建臺灣藝術史、美術園區升級等重任，文化部期借重梁永斐豐富經歷及書畫藝術家背景，為國美館開啟傳承與創新的新面貌。

接任國父紀念館館長的王蘭生則為國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士，長期服務於文化體系，擔任國立傳統藝術中心副主任近7年、曾任宜蘭縣政府建設處處長、文化部文化資產局副局長，嫻熟文化事務。國父紀念館屬綜合性博物館，現正進行全館設備改善及空間優化，108年5月亦由台北市政府公告為直轄市定古蹟。文化部期勉王蘭生以過往文化場館經驗，接續將國父紀念館打造為貼近民眾生活之優質藝文場館。

文化部表示，新任國立臺灣美術館館長及國父紀念館館長，將於11月2日辦理交接。

(中時 )