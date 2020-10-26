雲林縣東勢鄉吳姓男子因與友人發生口角，竟於25日持長、短槍至友人東勢鄉住處開槍洩憤，警方同日前往東勢鄉某汽車旅館攻堅，發現吳嫌疑以長槍自戕身亡，房間內留有遺書，初步研判無他殺之嫌。

45歲吳姓男子因與友人發生口角糾紛，心生不滿，竟持長、短槍各1把至友人東勢鄉住處開了3槍後駕車逃逸，所幸其友人於案發時未在住處，無人受傷。

警方獲報後循線得知吳嫌躲藏於東勢鄉某汽車旅館，攻堅破門後發現吳嫌仰躺在房間床上，疑似以MP5長槍自戕身亡，房間內留有1封遺書，經其家屬確認無誤，現場並無外力入侵情形，初步排除他殺之嫌。

雲林地檢署檢察官到場相驗，就現場跡證採證，鑑識其使用的自小客車殘留指紋、DNA等生物跡證，採集房間內彈殼、血跡、指紋，並比對其所持用的長、短槍枝彈道，初步研判吳嫌應是持槍自戕，將擇期解剖以確認其死因。

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