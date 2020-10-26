中天新聞台執照年底12月到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，會中多位NCC委員提出無數問題後，卻有多位鑑定人自行離席，國民黨台中市議員黃健豪表示，他看完了聽證會，「真的覺得可憐哪」。

黃健豪今在臉書發文表示，台灣多數新聞台都有荒謬報導和假新聞，但政府要針對中天關新聞台，他但這些新聞之所以荒謬，大概就是我們找來審查新聞媒體的人本身就荒謬，又或者是，新聞媒體需要被政府找打手來審查，就是一件荒謬的事。

他想起先前站在政府對立面的新聞台，真的被關掉，及差點被關掉的時間，也是在民進黨執政的時期。且在成長過程中，總是會聽到一個「台灣再怎樣怎樣，以後變菲律賓這種江湖說法」。

他也就此表態，若有人要再辦一次什麼「反媒體壟斷大遊行」，「一人寫一篇乘著風我離開中天散文，可以，都可以，上次那波成就了黃國昌之流」。「但政府要關新聞台，真的就是可憐哪」。

台北市長柯文哲26日則指出，審判過程要有迴避原則，像毒樹毒果理論，前面有問題，判決結果出來就會讓人懷疑，要扣人家帽子一定要有證據，我們是支持新聞自由、依法行政、公平正義，對這件事公平就好，沒有理由支持特定媒體，沒有道理，所以依法行政、公開公正公平這樣就好了。

(中時新聞網)