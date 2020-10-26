男網友收到的愛心鮮肉包。(圖翻攝自爆廢1公社)

「台灣最美的風景是人」。一名網友昨(25)日發文指出，自己到台南的黃昏市場想買顆鮮肉包來吃，沒想到前面的女顧客買下最後3個，而下一輪還需等待15分鐘，這時前一位女顧客便將手中的1顆鮮肉包免費送給原PO，讓他大讚這是顆「充滿愛心的鮮肉包」。

男網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出照片表示，自己日前到台南逛黃昏市場，原想說買個鮮肉包來吃，沒想到排在她前頭的女顧客將剩下的最後3個買光，他立刻詢問老闆娘還需要等多久，老闆娘便回「還要等15分鐘」。

正當原PO要走到一旁等待時，先前的女顧客便走向他並詢問「你要買幾顆？我可以賣你」。原PO回答自己只要買1顆，沒想到下秒對方直接將1顆鮮肉包免費送到原PO手中，這樣意外的結局讓他大讚，「台南真的是很有人情味的地方」。

網眼尖網友發現鮮肉包價格相當便宜。(圖取自爆廢1公社)

暖心貼文曝光後，不少網友也回應「哇！真的很好欸」、「所以我才住南部」、「台南真的很讚」。不過也有眼尖的網友發現，肉包價格出奇的便宜「一粒10元，買五送一」讓不少人讚嘆「我也在台南，但我吃過最便宜的的肉包是15元，還沒見過10元一顆的」、「請問在哪裡的黃昏市場？好便宜喔！」就有熱心網友曝光位置「佳里黃昏市場」。

(中時新聞網)