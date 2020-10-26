高雄市政府26日與廉政署共同宣示成立「廉政平台」，將要監督確保遷建經費122億元的高雄205兵工廠遷建案如期如質完工。（袁庭堯攝）

歷時18年的高雄205兵工廠遷建案、整體遷建經費高達122億，將釋出56公頃土地推動「亞洲新灣區」建設。為了避免不當外力干擾，高雄市政府26日與廉政署共同成立「廉政平台」，期許在全民共同監督下，全案如期如質誕生。

廉政平台成立典禮在高市府四維行政中心啟動，副市長史哲、法務部廉政署長鄭銘謙及橋檢檢察長洪信旭、雄檢署襄閱徐弘儒、市調處長秦泰龍等人均手持光劍、宣示落實正義、公正及秩序，讓遷建案在透明監督機制下順利執行。

鄭銘謙表示，採購廉政平台是預防觀念的超前部署，此平台跨域整合包括檢調，專家學者、廠商及利害關係人各方合作協力，討論結果會定期揭露，透明公開。透過此機制，希望避免公務員受到不當干預，廠商可以好好履約，並達到全民監督。

史哲表示，205兵工廠都市計畫特定區變更案早在1999年確立，歷任數任市長、歷經18年與國防部協商，最後國防部以「代拆代建、先建後遷」委由高市府代辦執行，2016年簽約，共分3個標案發包。國防部將採逐棟驗收、分階段搬遷，預定2023年底完工，由地政局辦理區段徵收，啟動開發作業。

205兵工廠號稱亞洲新灣區最後一塊拼圖，附近相關建案及投資均已蓬勃發展。史哲認為廉政平台成立是「預防重於治療」，未來高雄其他重大工程建設也會延續此一精神推動。

預定遷離的205兵工廠光中營區占地56公頃，坐落亞洲新灣區精華地段，預計可增加3萬多個就業機會，每年多出4億多元房屋與地價稅。高市府強調，冀望未來土地釋出後，能引入5G及AIOT等產業，讓高雄邁向智慧之都，脫胎換骨。

(中時 )