南投縣長林明溱，提議在南投縣竹山鎮到彰化縣芳苑鄉間，開闢快速道路。（廖志晃）

建構便捷交通網，南投縣長林明溱26日提出新構想，將透過中部7縣市治理平台提案，建請中央興建快速道路，從南投縣竹山鎮，向西延伸到彰化縣芳苑鄉接西濱快速道路，提升交通便利性，更有助於南投、彰化及雲林縣的區域發展。

林明溱指出，國道3號南雲交流道完工通車後，缺乏往彰化的聯絡道；日前，竹山鎮公所提出「彰南大橋及兩端聯絡道路新建案」的初步規畫，但縣府評估後，建議直接提升為快速道路，從南雲交流道連接高架的快速道路往彰化方向，不但節省行車時間，也能帶動沿線鄉鎮發展，將向中央提案建請公路總局規畫興建，減輕地方政府負擔。

林明溱特助林儒彬表示，希望比照都會區直接興建高架的快速道路，從南雲交流道開始，往西連接台鐵二水站及田中站、高鐵田中站站、國道1號、彰化二林中科園區、二林精密園區，最後連接西濱快速公路，形成便捷的交通路網，方便民眾就學、就業通勤，也可提升高鐵田中站的使用率，以及中部地區的區域發展。

縣府工務處長陳錫梧表示，目前南投到彰化都要經過八卦山脈，如果透過這條快速道路，可以直達彰化平原沿線各鄉鎮，不必開闢隧道，就工程面來說是省錢又快速，也可便利南投縣竹山、鹿谷等鄉鎮，雲林縣斗六市、林內鄉對外的交通路網，具有相當的可行性。

(中時 )