美國總統大選進入最後倒數，最新民調顯示今年的投票人數可望創新高，然而，近期共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登，仍在進行最後衝刺，究竟結果會如何，持續引發全球關注。至於川普還有絕招嗎？對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則直言，「我是比較懷疑」。

陳揮文23日在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中談到，「很多偏綠媒體拿『通烏門』窮追猛打，以為幫川普輔選，但通烏門是假的、舊聞，講很久了，那川普還有絕招嗎？我是比較懷疑」。

陳揮文進一步指出，「因為拜登是挑戰者，川普是現任總統，要去攻擊他，但今天美國疫情到這地步，我也不曉得他要怎麼讓拜登一槍斃命，但美國大選最後用通烏門做大選結尾，我是很感概啦。」

另外，日前跨國民調機構「輿觀」（YouGov）發布一份針對亞太地區對於美總統大選的民調，相較亞太其他國家偏向支持拜登，有42%的台灣民眾支持川普連任。對此，陳揮文則說，「其實我還是覺得非常難過，可能大家對美國軍售、阿札爾訪台看得太重，然後把川普的虛情假意看成善意，這是比較糟糕的。」

(中時新聞網)