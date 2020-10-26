板橋「江翠北側重劃區」與台北市只有一橋之隔。(圖/業者提供)

「宅在台灣」知名地產部落客宅妹實地走訪板橋「江翠北側重劃區」，這裡與台北市只有一橋之隔，又靠近江子翠成熟舊市區、四維商圈等，連外生活機能佳，加上文化路再過去就是新板特區核心商圈，這裡和台北市、或新板特區動輒70-80萬的房價比較起來，都還算是打過折的都市區房價。

「江翠北側重劃區」面河濱公園，建商大多主打水岸景觀宅。(圖/業者提供)

重劃區分為A-G七大區，有85%高綠覆率。(圖/業者提供)

「江翠北側重劃區」地理位置示意圖(圖/業者提供)

「江翠北側重劃區」共劃分成A-G共七大區塊，因外圍是河濱公園，所以建商大多主打水岸景觀宅，加上大品牌建商目前在舊市區己難得取得千坪以上的素地，所以諸多優勢下，建案在此區域大多十分熱銷。

周邊有雙捷運交會。(圖/業者提供)

共有八座橋可連通至萬華、新莊、三重等區域。(圖/業者提供)

「江翠北側重劃區」聯外道路示意圖。(圖/業者提供)

這塊重劃區北側隔著大漢溪，通過新月橋、新海橋、大漢橋或華翠橋，可達新莊區、三重區；若要進入台北市可經由華江橋、萬板大橋、捷運藍線等，跨過新店溪即達萬華區。聯外幹道有「新北環河快速道路」、「台64快速道路」、「台65快速道路」等，交通非常便利。公共運輸從D、E、F區步行可至捷運藍線「江子翠捷運站」與環狀線「新埔民生站」，通勤也沒問題。

區域內設有板橋果菜批發市場。(圖/業者提供)

435藝文特區也在周邊，增添假日好去處。(圖/業者提供)

「江翠北側重劃區」周邊環境示意圖。(圖/業者提供)

「江翠北側重劃區」公園綠地多，綠覆率極高，還有學區規劃完整，各區各有不同的優缺點，例如A區有板橋果菜批發市場，C區有新北市立殯儀館，部分區有高架橋，有些人或許會有衛生考量、或風水上的顧慮，在這邊提供給大家參考看看。

新月橋設計為行人徒步區，下橋便是新莊廟街夜市。(圖/業者提供)

江子翠重劃區房價約落在40萬起跳，是新板板特區新成屋房價的6～7折，吸引了來自雙北市的購屋族。以單價來看，目前以DEF區為最高，而最靠近河岸的景觀第一排，單價約在50萬以上，其他非第一排景觀宅，單價開價約在4字頭。

「江翠北側重劃區」與板橋車站距離約十分鐘車程。(圖/業者提供)

宅妹覺得「江翠北側重劃區」因地點佳，距離新北市政府、板橋大遠百以及三鐵共構的板橋車站繁華商圈，只有十分鐘不到的車程，加上有生態水岸濕地、環境綠意豐富，雖然目前區域內生活機能還在建構，但未來蓬勃發展值得期待唷！

(中時新聞網)