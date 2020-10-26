賺錢方式百百種，有些人年紀輕輕年薪就破百萬，但背後同時也是付出相當多的努力，一名大學就讀文組的男網友，在網路上分享自己怎麼達到百萬年薪，男網友說畢業後為了賺錢，報名乙級船員班，開始跑船人生，現在的他有車有房，同時也分享職場經歷。

24歲的男網友在論壇「Dcard」上發文，表示自己目前是遠洋貨櫃船的乙級AB（幹練水手、Able Seaman, A.B），一份合約通常是簽9個月，至今已簽了3次合約，月薪大約10萬，再加上一些獎金，年薪大約110萬，男網友不禁讚嘆這份工作真的很適合自己，「現在有車有房有理財，我大學文組，直接翻轉人生」。

男網友也分享跑船心路歷程，當年大學快畢業時，就發現船員薪水不錯，因此自費9萬報名受訓乙級船員班，實習結束後成為乙級AB，工作內容就是敲鐵鏽、油漆、操舵、打掃住艙、靠港梯口當值、帶纜，除了靠港比較累，大致工作內容做久就會懂，難度不高；男網友強調船上安全最重要，再來就是「人際關係」，關係好上班就愉快，下班後就回寢室打電動、健身。

最後男網友分析優缺點，優點就是存錢非常快速，且可以到其他國家看看；至於缺點，因為生活一成不變、極度無聊，容易感到孤獨的人不適合，還有休假就沒有薪水、不能常與家人、女友見面，「當心被戴綠帽」；男網友也給想當船員的人建議，「乙級比甲級爽100倍，雖然甲級錢多，但要背責任，乙級就聽話做事，做完就沒你的事了，當個快樂AB，且現在甲級人滿為患，上船還要排隊」。

文章也引起同為跑船人共鳴，直呼乙級真的很爽，「靠港愛玩的就換班，下地打X、按摩、吃飯、衝景點，愛賺錢的就跑單買名牌包回台灣賺價差，回家休假口袋一堆錢，愛去哪個國家自由行說走就走」；但也有人認為，船上生活其實頗痛苦，「24小時standby，睡覺常常睡不飽，就是去賣肝的，感覺每天都在工作，真的很疲乏」。

(中時新聞網)