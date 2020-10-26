921地震後，縣府興建平價住宅給受災戶居住 ，原本「只租不售」，但承租戶屢屢陳情，希望能夠價購；縣府為此修改《縣有財產管理自治條例》，讓承租戶可以買下自己的家，累計已有63戶一圓家屋夢。

縣府辦理921平價住宅專案讓售，現住戶可將過去繳交的租金折抵購屋款，大幅減輕負擔；縣長林明溱26日發給17戶購屋人房屋所有權狀，受災戶終於有屬於自己的家，大家都很高興，因為，為了這張房屋所有權狀，他們努力了近20年！

林明溱說，921受災戶，很多是經濟弱勢家庭，如今看到災民陸續買下房子，有了自己的家，他覺得很欣慰，也恭喜購屋人實現擁有自宅的夢想。

依照921重建暫行條例興建的平價住宅，用於安置受災戶，經濟弱勢的受災戶，希望縣府以合宜價格出售，縣府為此修改《縣有財產管理自治條例》，獲得縣議會支持，中央也同意，因此分成3期辦理專案讓售。

建設處長李正偉表示，921平價住宅專案承購戶數共有122戶，前年承購43戶，去年承購20戶，出售金額共1981萬元，目前還有59戶可供申購。

921地震後，在埔里鎮北梅、南光社區，南投市茄苳社區、草屯鎮紅瑤社區、竹山鎮柯子坑社區、中寮鄉大丘園社區興建平價住宅，現有承租戶仍可申購。

(中時 )