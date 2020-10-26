委內瑞拉總統馬杜羅聲稱，該國已研發出一種能夠「100%消滅新冠病毒且沒有任何副作用」的高效抗新冠病毒藥，並將送往世界衛生組織（WHO）認證。一旦獲得世界衛生組織批准，委內瑞拉將透過國際聯盟，開始大規模生產，向世界推廣這種藥。

根據「今日俄羅斯」網站報導，馬杜羅稱這種藥係以能夠治療C型肝炎、人類乳突病毒（HPV）、伊波拉等病的分子「TR10」為基礎，由委內瑞拉科學研究所（IVIC）歷經6個月研發成功。他還表示，這種藥沒有毒性，不會有任何副作用，研究成果也獲得了該國科學家和專家的證明。

委內瑞拉為遏制新冠疫情蔓延，之前已與大陸和俄羅斯就新冠疫苗展開合作。馬杜羅稱，俄羅斯研發的「史普尼克V」在委內瑞拉的臨床實驗已經展開，共有2000名志願者參加。委內瑞拉也是全球第一個接受俄羅斯史普尼克V新冠疫苗的拉美國家。

此外，馬杜羅還表示，預計12月或明年1月會收到幾千劑大陸疫苗，計畫在明年4月左右，委內瑞拉將開始大規模替民眾免費接種。

根據美國霍普金斯大學疫情統計數據，截至10月26日下午，委內瑞拉新冠累計確診病例數為89565例，累計死亡病例數為773人。

(中時 )