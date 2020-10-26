櫃買中心26日召開上櫃審議委員會，審議通過博晟生醫公司（6733）申請上櫃案。

博晟生醫是以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發，申請時資本額9億2,000萬元，董事長為陳德禮，推薦證券商是元大證券、德信證券、群益金鼎證券及國泰證券。

博晟生醫108年營收為146萬元，稅後淨損為1億6,290萬元，每股虧損為2.01元。109年上半年營收為48萬元，稅後淨損為7,011萬元，每股虧損為0.85元。

(工商 )