台中肉品市場到明年底與民間屠宰契約到期後，彰化將吸收千頭屠宰量，議員建議要爭取百億養基金，提升設備，彰化縣政府農業處表示，溪湖肉品市場本有3條屠宰線，將再增設1條，並從整體強化廢水處理設施，擴建繫留區，從屠宰環境到冷鏈設備都要求匡列經費。

台中市北屯區的肉品市場要轉型，原本5條屠宰線、每天近2000多頭的量，將由南投、彰化和台中大安等地屠宰場地區來分攤，彰化溪湖肉品市場評估將吸收近千頭的量能，已經著手規劃新增1條屠宰線。

縣議員洪本成質詢，增加了屠宰量能，也要同步來提升設備，指出中央要釋出百億元的養豬基金，必須積極來爭取；此外彰化飼養乳牛的泌乳量是全國第一，但也有公牛要淘汰，建議肉品市場也能增闢專區，不用太大，只需500多公頃就夠，讓農戶不用再奔波雲林土庫和台南。

農業處長邱奕志指出，台中因為縣市合併，北屯肉品市場要遷建，已經來彰化洽談多次，溪湖肉品市場有近5公頃土地，足夠吸納，彰化縣肉品市場已經著手增闢1條屠宰專線。此外，拍賣時間也會提早並延長，擴大隙留區，整體的量能從1500頭，增加到2500頭。

邱奕志指出，彰化縣是養豬大縣，但台中市都會區，有龐大消費市場，過去不少農戶也會運載到台中，這次屠宰集中化，可以減少不少農戶運載，縣府也和肉品市場研議，爭取經費補助，強化提升整體現代化設備和冷鏈環境，讓彰化供應鮮豬肉來源的品質更強化，同時，周邊環境綠化、廢水處理設施等也都能一併更提升。

(中時 )