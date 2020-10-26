新冠肺炎疫情衝擊之下，今年截至10月，全台通報缺藥的品項多達128件，是去年的4.5倍，更有5款藥將於今年底或明年初退出台灣，包括高血壓用藥、愛滋抗病毒藥物、青光眼用藥及治療過敏性鼻炎的藥物。

根據衛福部食品藥物管理署缺藥通報平台統計，2016年通報缺藥品項約14件、2017年約6件、2018年約13件、2019年約28件，而今年1到10月，就暴增超過128件，是去年的4.5倍以上。

雖然食藥署的「缺藥」認定是沒有其他可以代替的藥品，實際上今年只有20件，但社區藥局、醫院或藥廠只要叫不到貨、暫時供應短缺，或者藥廠準備退出市場，仍會通報給食藥署，食藥署也會對外公布，並說明有哪些可取代的藥品。

高血壓用藥影響最大 年用量430萬顆

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻接受媒體訪問時表示，由於這些原料藥多源自印度和中國大陸，今年初，疫情剛爆發時，中國大陸藥廠全面停工、印度禁止出口，隨之全球國際航班大亂，都讓這些藥品一度面臨缺藥危機。

食藥署立即啟動應變措施，除了多數藥品都有替代藥品，食藥署也盤點可能受影響的原料藥，鼓勵業者尋找原料藥替代來源，同時研擬相關補貼措施，降低業者取得原料藥增加的成本負擔；隨中國大陸逐步復工，原料藥短缺影響逐漸減少。

其中，有5款通報預定今年底、明年初退出台灣市場，分別是高血壓用藥「捷賜瑞錠10公絲」及「普心寧持續性藥效錠10公絲」、愛滋抗病毒用藥「諾億亞膜衣錠100毫克」、青光眼用藥「利視即樂點眼液」以及過敏性鼻炎用藥「必克喘乾粉吸入劑200MCG/DOSE」。退出原因可能和全球布局有關。

根據健保署統計，這2款高血壓藥品成分去年健保用量就多達430萬顆，影響最廣，愛滋抗病毒用藥成分則有17萬顆、治療過敏性鼻炎藥品為2921支、青光眼用藥為338支。

不過，潘香櫻表示，這5款藥品都屬於普遍性用藥，每款至少都有2～3種替代藥品，民眾不必擔心疾病治療上無藥可用。

2款降血壓藥物將退出台灣，醫師提醒換藥後應做好「722」居家量血壓。（圖片來源：pixabay）

5藥品均有替代藥 高血壓患者謹記「722」

台大醫院內科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道接受中央社採訪時表示，這2款降血壓藥都是問世超過20年的老藥，有很多彼此取代性高的同類學名藥，有些學名藥的效果也相當不錯。

相較於換藥問題，王宗道認為，更重要的是高血壓患者要了解自己的血壓，尤其天氣轉涼，務必在換藥後2週做一次「722」（諧音「請量量」）居家量血壓：

•「7」連續七天量測

•「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次：王宗道指出，中風、心肌梗塞發病的高峰是清晨5點～早上10點，因此清晨量血壓較有意義，可反映夜間的血壓；另一個中風的危險時段是晚上，因此建議睡前也量一次血壓。

•「2」每次量2遍：2次間隔1分鐘，再取平均值。人在家裡通常比較放鬆，因此居家量測血壓的標準為：收縮壓135mmHg，舒張壓85mmHg，比一般的標準（收縮壓140mmHg，舒張壓90mmHg）略低。

藥師公會全國聯合會副發言人、振興醫院藥事管理科主任常宏傳也說，即將退出台灣的5款藥都有同成分、同藥理的藥品或是療效更好的新藥可取代，雖然長期使用同一款藥的老病人換藥後，對於不熟悉的藥可能產生不信任感，但至少有藥可用，應能降低對病人的衝擊。

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(中時新聞網)