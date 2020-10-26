「Tick-Tock Studio」拳館負責人陳作彤（右）今赴台北地院開庭，庭後強調他沒有偷拍，林姓女友（左）也力挺表示：「我相信他不會做這樣的事情。」（黃捷攝）

北市「Tick-Tock Studio」拳擊館負責人陳作彤，被控在更衣室放針孔攝影機偷拍，連藝人劉雨柔都是受害者。台北地院今開庭，陳男否認犯行，強調攝影機不是他的。庭後，同是被害人的林姓女友受訪，力挺陳男表示：「我相信他不會做這樣的事情。」

檢警調查，劉雨柔的老公黃育仁是格鬥選手，與陳作彤是合作夥伴，劉因此常到陳的拳擊館練拳，今年3月赫見更衣間有針孔攝影機。因陳多次出現在偷拍影片最後拔插頭，且曾上網搜尋「業者偷拍得面臨的法律責任」等關鍵字，檢察官認定他是偷拍者，依妨害祕密罪嫌將他起訴。

北院今開庭，陳否認犯行，稱自己也是被害人之一，安裝攝影機的不是他，因為沒看過攝影機裡的影片，也不知道內容是否真的有拍到他拔插頭，但有意願與被害人和解。不過，包含劉雨柔在內到庭的2名被害人則表明不願和解。

陳的律師則說，陳並未看過檢方起訴對他不利的證據，聲請調閱影片，另經購買相同型號的攝影機測試，發現必須使用APP才能查看裡面的影片，故請求鑑定陳男電腦、手機及平板，確認沒有安裝APP，也沒有偷拍檔案。

庭後，劉雨柔在老公黃育仁的陪同下接受媒體採訪，表示：「我覺得做這樣行為的人，沒有必要與他和解，不過，在法官做出判決之前，我並沒有認定陳男就是偷拍者，但相信法官會給我們一個真相。」

陳作彤則澄清，他不知道攝影機是誰的，有些學員、包括他女友在內，印象這東西從去年就一直插在更衣室，但一直沒人認領。他有報案，沒想到最後被起訴，但身為拳館負責人，發生這種事覺得很慚愧，希望對被害人彌補，才願意和解，但絕對否認偷拍犯行。

對於起訴稱影片最後都出現陳拔插頭的畫面，陳解釋，他沒有看過實際影片，但每天最後去清掃廁所的都是他，可能擔心水潑到插頭，才會拔下來；當初劉雨柔發現攝影機拍照通知他，他就提醒東西不要動，等警察來處理，都有LINE對話紀錄為證。

林女則說，攝影機拍到她的畫面最多，但相信男友不會偷拍，因為男友也被拍到脫衣服，應該也是被害人，不知道為什麼會變成被告，她很希望找到真正的犯人。

(中時 )