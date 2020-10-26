櫃買中心26日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過中國信託投信申請之「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」之指數資格認可。

櫃買中心表示，「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」是衡量已開發國家之美元計價、剩餘年期15年以上之投資等級公司債券市場績效表現，並依據ESG研究機構Sustainalytics所評定的 ESG風險分數進行篩選，目前由410檔成分債券所組成，平均存續期間為16.04年。

另「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」係衡量新興市場之美元計價、剩餘年期15年以上之主權債券市場績效表現，並依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據進行調整，目前由77檔成分債券所組成，平均存續期間為16.21年。

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