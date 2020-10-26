雲林縣北港鎮辰光國小回收旗幟再利用，打造媽祖背包與圍裙。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮辰光國小26日校本課程，利用回收的「北港媽祖盃排球錦標賽」旗幟，製作媽祖後背包與圍裙，旗幟上的Q版媽祖圖像非常有特色，讓小朋友一圓想要後背包的心願，也從中體會資源回收再利用的環保理念。

辰光國小位於北港鎮偏郊，學生人數不到百人，學校校本課程與社區緊密結合，訴求生活化與環保理念，今年許多學童想要最近流行的後背包，社區媽媽們則希望擁有1件特色圍裙，因此邀請駐校藝術家薛惠玲到校教作。

薛惠玲表示，北港朝天宮媽祖廟每年舉辦「北港媽祖盃排球錦標賽」，宣傳旗幟上的Q版媽祖圖像非常可愛，辰光國小師生與家長經朝天宮同意，在賽後回收旗幟再利用，26日著手製作後背包與圍裙。

學童們在媽媽、老師的引導下，幫忙剪裁旗幟，薛惠玲則指導大家如何縫紉，70餘名大人、小孩忙了一上午，共完成15個後背包、52件圍裙，上面都有可愛的Q版媽祖，獨一無二的創作市面上買不到，大家都迫不及待的試背試穿。

校方表示，朝天宮非常支持學校的校本課程，得知師生們需要旗幟後，主動幫忙回收旗幟，學童們也從中得知「北港媽祖盃排球錦標賽」是國內5大排球賽事之一，每年有來自全國各地300餘隊排球隊伍參賽，更加了解家鄉的體育賽事。

(中時 )