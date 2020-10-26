台灣觀光旅遊聯盟總會及桃園市觀光旅遊發展協會於26日一同舉辦2020台灣觀光年會，桃園市長鄭文燦及交通部長林佳龍親自出席會議現場，盼未來能將中央、地方及民間業者結合，提升國內旅遊的價值。

該會議藉由聯繫全國各觀光產業的交流互動，並透過觀光產業論壇產官學界的討論，引發後疫情時代的國際觀光行銷及區域產業聯盟等議題，鄭文燦表示，國內旅遊在疫情後如何掌握旅遊商機、提高旅遊品質以及增加地方旅遊深度等是大家需要努力的面向，希望藉由交流活動，為疫情後的觀光產業帶來新動能。

鄭文燦說，機場產業格外需要政府支持，其他國家的各大航空不斷裁員、倒閉，但長榮航空及中華航空仍穩固的撐住實在是不容易，希望能藉由和交通部的合作，增加機場點的觀光產業，互相加持、互相加成，達到最大的效益。

林佳龍強調「盼防疫大國變成觀光大國」，他說，台灣防疫工作受到世界肯定，政府也與國內觀光業者合作渡過疫情難關，對於旅遊旅宿業者會給予更多的協助，國際的風險要嚴管，國內則要適時鬆綁。其中安心旅遊方案共計約投入95億元，達成1700多萬旅遊人次、635億元的產值，盼能藉由專家的經驗，讓台灣未來從防疫大國邁向觀光大國。

(中時 )