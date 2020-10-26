每年備受矚目的桃園花彩節即將展開，展期將從31日展至11月22日，以浮誇花海景觀吸引民眾，將由楊梅展區先行展出，接著再由大園展區、大溪展區陸續登場。同時展區也推出了農事體驗、手作DIY、鄉村小旅行等特色活動，邀請民眾進行深度旅遊。

桃園市副市長高安邦26日出席記者會現場，他提到，桃園地區2015年因缺水情勢，有多達2萬2千公頃農田必須休耕，在桃園市府的決策下將閒置農田轉而種植綠肥作物，桃園花彩節便從當時引起熱潮。至今桃園花彩節即將邁入第6年，除了桃園花彩節外，藉由別具特色的大型花海活動，包括桃園彩色海芋季、桃園仙草花節，桃園的賞花之旅已是民眾期待久的旅程。

冬季田地休耕時，農民可以透過桃園花彩節保持農地肥沃與地力，同時也藉由美麗的花海景觀吸引遊客前往，發展成觀光農村，積極將在地農村轉型為休閒農業區，除了能繼續提供農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化。

今 年桃園花彩節由楊梅秀才休閒農業區、大園溪海休閒農業區及大溪月眉休閒農業區共同展出，同時也提供周邊農事體驗，接觸畜牧、種植食用作物及滾稻草體驗多項活動，吸引更多民眾共同響應。

(中時 )