國家通訊傳播委員會（NCC）26日上午為中天新聞台換照案舉辦聽證會，場外聚集許多中天新聞台支持者聲援，被封「愛國藝人」的熊海靈也隻身到場，並手持直播棒進行3小時的網路直播。她說，民進黨之前爭取言論自由、一直喊民主，但關掉中天新聞台就是開民主倒車，就是要把藍營最想看、最公正的電視台關掉，等於叫人民閉嘴、成為一言堂的台灣。

熊海靈說，民進黨從早年鄭南榕自焚爭取言論自由，到現在變成「朕難容」，執政者無法忍受人民發出不一樣的聲音，這是全民無法接受的。她說自己是世新編採科畢業，學新聞的她雖然沒當過一天記者，但也想站出來捍衛新聞自由，人民一定要有發聲管道，「川普一點到晚罵CNN，也不敢把CNN關掉」。

熊海靈上午前往NCC聲援中天新聞台。（熊海靈提供）

她表示，「很多人說熊姐是愛國藝人，但其實還有很多人都是愛國藝人，只是大家 要工作，怕被封殺！」最近在YouTube經營熊海靈直播頻道的她說，「如果這麼大一個電視台都可以被關掉，更何況是我們小小的直播頻道？很擔心我們會不會也被怎樣？」

(中時 )