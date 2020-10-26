因應未來缺水情況，雲林縣「北港滯洪池」將兼具輔助灌溉功能。（水利署提供／張朝欣雲林傳真）

水利署為解決雲林縣北港、水林2鄉鎮淹水問題，編列3億元進行「北港滯洪池」第1期工程，預計明年完工，第5河川局表示「北港滯洪池」還可做為輔助灌溉水源，今年因缺乏雨水各地水情吃緊，未來便可藉由滯洪池供應灌溉用水。

北港、水林地區因地勢低窪，居民飽受淹水之苦，經水利署以「流域綜合治理計畫」編列3億元經費，在縣道164以北、新街大排與土間厝大排中游的台糖土地設置「北港滯洪池」，預計2021年5月底完工，可保護面積達5000公頃。

水利署第5河川局祕書孔祥嘉表示，今年因雨水不足，各地農田嚴重缺水，「北港滯洪池」一旦啟用，除了防洪功能與創造親水空間，更可配合水利單位，將池水引入灌溉水道系統，做為輔助灌溉水源，因應未來可能的缺水情況。

孔祥嘉指出，「北港滯洪池」第1期工程總面積為37公頃，水域面積占25公頃，最大蓄水量達90萬公噸，平日儲蓄雨水防洪減災，一旦農田缺水還可以供水應急。

「北港滯洪池」定調為多功能滯洪池，完成後兼具景觀、遊憩、運動、生態等功能，對於地方發展有極大助益，也是「與水共存」的新形態治水思維。

農民表示，現在的氣候愈來愈極端，經常出現連日豪雨或是久旱不雨情況，農田不是淹水便是無水灌溉，「北港滯洪池」一旦啟用，可以協助調節農田用水、減少農損，大家都樂觀其成。

(中時 )