美國國務院近日批准對台出售3項武器裝備，大陸外交部26日宣布，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業實施制裁。對此，外交部表示「深表遺憾」，面對中國軍事威脅恫嚇，我方會持續促請美國政府出售我國防禦所需的武器。

美國國務院近日批准對台出售「海馬斯多管火箭系統」在內的3項武器裝備，總額達18億美元（約515億新台幣）。大陸外交部發言人趙立堅指出，美方向台灣地區出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。

外交部發言人歐江安表示，有關中國外交部宣布將對參與美國最新對台軍售的美國企業實施制裁事，外交部深表遺憾。

她說，台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。我方會持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。美國提供我方防衛性武器有助於捍衛台灣的民主自由，並確保國家安全及印太區域的和平穩定。

(中時 )