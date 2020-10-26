大陸山東省乳山市一名公務員因為不滿組織人事任用安排，竟在2017年起，在同事們平常飲用的水桶中，透過針筒注射刺激母豬發情的「發情激素」，導致男同事平時上班會異常亢奮，女同事則接二連三懷孕，就連已經停經的女同事也再來了月經，目前警方已經證實此事，正介入調查中。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，該名公務員任職於乳山市統計局，因為對幹部任用的結果不滿意，在2017年起，開始上網購買了刺激母豬發情用的激素，透過針管注射進統計局平常飲水的水桶中，導致同事們身體各個出現問題，男同事會異常亢奮、臉色通紅、盜汗，女同事則經期大亂、變成易孕體質，甚至還有幾名已停經多年的50多歲女同事又來了月經。

此外，該統計局的局長李宏飛也因為誤食飲水，體內的三合激素、丙酸睪丸素、黃體酮等激素嚴重超標，導致脖子嚴重水腫，他因此將局內能存在激素污染的環節全部檢查了一遍，最後是在垃圾桶中找到裝動物用激素的玻璃瓶，整起事件才曝光。

目前乳山市公安局已於26日證實此事，並表示正在調查，案件處理完全會發布通報。

(中時新聞網)