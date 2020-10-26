今年中秋節連假期間，網路出現1張合歡山武嶺大塞車的照片，造成旅客誤以為真，向民宿退訂，導致業者蒙受損失！南投縣警局刑警大隊進行調查，發現黃姓男子在網路貼舊照片，傳播假訊息，依違反社會秩序維護法移送法辦。

網路瘋傳假訊息後，南投縣警局仁愛分局隨即澄清，那張照片是2015年武嶺單車挑戰賽舊照；縣警局長呂新財，也指示刑警大隊調查。

警方清查發現，假訊息源頭為今年10月2日下午5時，黃姓男子在PTT貼文後旋遭轉傳，貼文者並加註「聽說塞爆啦，就說了還是我們宅一族舒服吧，朋友的車友剛剛傳來一張照片，差點沒笑死，連假再上山啊，祝福他，等等來看卡通啦，對了有人現在在那邊嗎，有沒有八卦！」10月3日再度上網貼文，戲稱「笑死這樣都可以抄成新聞」等文字，造成民眾誤以為真！

警方比對確定貼文者是黃姓男子，通知他到案說明，全案依社會秩序維護法第63條第1項第5款，移送管轄地方法院簡易庭審理。

呂新財呼籲民眾，網路訊息應小心查證，在未經查證之前，相關訊息及照片切勿任意轉傳，避免傳播假訊息引發不必要的恐慌。

(中時 )