新光金控旗下元富證券積極推動社會公益及金融教育，再次響應由金管會指導、台灣金融服務聯合總會與屏東縣政府聯合主辦的「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，由元富證券屏東分公司及潮州分公司至現場設攤，透過趣味活動及有獎徵答推廣金融知識及相關業務，讓民眾對證券金融市場有更進一步的認識與了解。

元富證券總經理李明輝表示，投入社會公益及推廣金融教育是元富CSR活動主軸，透過參與此次愛心公益嘉年華，讓各分公司將兩者結合，以所在地方為起點深入社區角落、擴散影響力。元富證券攤位主要推廣「元富智能選股APP」，元富智能選股APP共有四大特色，「八方選股，秒速完成」、「DIY結合組組樂，自組選股」、「掌握關鍵籌碼趨勢」及「完整股票健診功能」，讓投資人短時間內可以隨時隨地篩選出投資標的，更有效掌握股市脈動。

此外，現場民眾只要至元富證券臉書粉絲專頁按讚分享，或參與有獎徵答即可獲得精美小禮品，當天吸引許多民眾排隊參與，民眾表示收穫滿滿，元富證券也透過此活動拉近與屏東在地居民的距離。

元富證為推動金融知識普及，近年來積極舉辦各式活動。自2018年起，每月固定舉辦兩場「元富證券翻轉學堂」講座，專注股票領域，協助投資人多方了解股票市場，至今累計逾萬人參加。

今年舉辦第二屆「元富盃尋找潛力股競賽」，鼓勵學生透過撰寫個股研究報告，了解投資前應審慎研究的重要性。同時舉辦「元富FinTeach校園金融教育活動贊助」，鼓勵全台大專院校學生培養金融知識，建立正確投資理財及風險管理觀念。

元富證表示，年底總公司及全台分公司將進行「遍地開花公益活動」，將儲蓄及記帳觀念宣導予小學生，從小建立其良好的金融教育觀念。

元富證指出，擁有基本金融知識為國民應有的素養，未來將持續秉持券商本業優勢，持續推動金融教育議題並結合社會公益，進而發揮雙倍影響力，朝聯合國SDGs教育品質及消除貧窮目標邁進。

(工商 )