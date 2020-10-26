許多傳統銀行的融資，一向是靠資產抵押和擔保做為依據，但

大陸阿里巴巴集團兼螞蟻集團創辦人、大陸富豪馬雲日前指出，大陸銀行業一直延續「當鋪思維」，所謂當鋪思維，即向抵押和擔保者提供資金周轉。他認為，金融的本質是信用管理，必須改變金融的當鋪思維，依靠信用體系。

綜合陸媒、港媒報導，阿里巴巴集團兼螞蟻集團創辦人馬雲，上周在第2屆外灘金融峰會上表示，大陸銀行業仍然維持著當舖思維，抵押和擔保就是當舖，這在100年前也是很厲害的思想，沒有抵押、擔保這些創新，就不可能有今天的金融機構，大陸經濟40年來不可能發展到今天。

他說，但是靠資產和抵押的體制會走極端，一些企業承受抵押資產全押出去的巨大壓力，壓力大以後動作變形，要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓桿，負債搞的很大。大家都知道，你向銀行借10萬塊，你有點慌；借1000萬，你和銀行都有點慌；借10個億，你一點不用慌，銀行會很慌。還有一個習慣，銀行喜歡給好企業、不需要錢的企業貸款，結果讓很多好企業變成了壞企業，形成了多元化的投資，錢太多也惹很多事。

馬雲強調，金融當鋪思維不可能支持未來發展的需求，未來終將取代當舖思想的，是以大數據為基礎的信用體系，金融的本質是信用管理，銀行業必須將信用視為財富，而大數據的信用體系才是真正讓信用等同的財富，不然「要飯的，也必須有信用，沒有信用，連飯都要不到」，他認為今天的世界，期待一個真正為未來而思考的全新的金融體系。

(中時新聞網)