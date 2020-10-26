今天演習模擬幼兒園火災發生時，老師立即通報119消防局並實施自衛消防編組，疏散全部師生，圖書館新坡分館及室內綜合球場館方人員利用逃生梯，疏導民眾至地面層避難，待消防局新坡分隊到場後，立即展開佈署搶救及周界防護，將災害降至最低。（姜霏翻攝）

桃園市近年來積極投資各項公共建設，消弭城鄉差距，讓市民朋友無論生活在都會區或鄉村區皆享有一致的生活品質。新坡多功能場館涵蓋市立圖書館新坡分館、市立觀音幼兒園新坡分班及觀音區室內綜合球場等三大設施，於2019年10月21日啟用至今，使用的民眾已超過9萬人次，提供各年齡層市民良好的活動場所，儼然成為新坡地區的設施指標。

由於觀音幼兒園新坡分班設置5班級、招收125個學生，二樓市立圖書館新坡分館、三樓室內綜合球場使用民眾眾多，萬一發生火警，避難逃生將是一大挑戰。今天演習模擬幼兒園火災發生時，老師立即通報119消防局並實施自衛消防編組，疏散全部師生，圖書館新坡分館及室內綜合球場館方人員利用逃生梯，疏導民眾至地面層避難，待消防局新坡分隊到場後，立即展開佈署搶救及周界防護，將災害降至最低。

新坡消防分隊長林宏鋅表示，新坡多功能場館地上3層、地下1層的建築物，總面積達1300坪，使用者以學童及年長者居多，加上樓層多為挑高空間，萬一發生火災，搶救上實為不易。藉由本次演練加強場所自衛消防編組應變能力，強化各場所橫向聯繫整合，在發生災害時能發揮編組功能，降低人員傷亡損失。

消防局第三大隊長殷明坤表示，唯有落實自衛消防編組訓練，不斷的演練與熟悉場所的危險因子，方能降低發生災害的機率。希望透過這場搶救演練，提升各場所人員自救及消防同仁的安全救災及搶救效能。

桃園市水情不佳，故演練水帶飽水不出水，為避免消防栓水源不足，消防局確認各地蓄水池、游泳池、大圳、埤塘供水狀況，並將戰備水井增列本市水源系統管理。在未來更嚴峻的水情下，讓各消防單位救災無後顧之憂，保障全市民消防安全。

(中時 )