台中市推動「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，去年改善全市49處老舊公園，今年將再改善53處，預計今年底全數完工。市長盧秀燕表示，未來每年將以50座公園改善速度推進，預計4年內完成200座新闢或改建公園、修繕公廁、兒童遊具改善等，落實「富市台中、新好生活」。

北區錦祥公園、北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園4處26日聯合開工，建設局投入約968萬元經費，針對兒童遊戲場規劃方舟、玫瑰、錦上添花等多元主題，藉由無障礙環境及公廁設施改善，預計在年底前完工。

市長盧秀燕表示，「台中美樂地」計畫是最受市民歡迎的市政項目之一，去年共改善49座公園無障礙設施、公廁、兒童遊具，受市民肯定；今年再規劃53座公園改善計畫，包括26日開工的北區及北屯區4座公園。

建設局長陳大田指出，市府規劃各公園特色主題，考量家長或照護者須有休憩空間，市府翻新遊戲場，增設鳥巢式鞦韆、輪椅式轉盤等共融遊具，檢討周邊出入動線，如北屯區敦化公園以「方舟」為主題，加入海洋意象鋪面及共融遊具，設置親子等待區；北屯區水景玫瑰公園使用粉紅、粉紫等玫瑰色系設計鋪面、遊具及體健設施，設置土坡滑梯。

另北區錦祥公園以「錦上添花」為主題，設計花卉意象遊戲滑梯、花朵轉轉杯及花卉遊戲鋪面等，同時也改善北屯區同榮公園公廁，翻新老舊公共設施，讓廁所更加通風明亮、煥然一新。

(中時 )