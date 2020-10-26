高雄老年人口多，且有許多是行動不便的「輪椅族」，為了照顧行動不便者通行權利，高市府交通局26日首度走入基層，對通用計程車擴大宣傳，讓民眾親身體驗身障者持博愛卡搭乘通用計程車帶來的方便及優惠補助。

高雄通用計程車數量超過300輛，是全國最多通用計程車的縣市，但仍有許多民眾或是身障者，對通用計程車並不是這麼了解，所以交通局特別派員分別在三民區安宜里、鳳山區海光里、前金區東金里舉行「通用小黃．為礙啟程」巡迴宣導，邀請通用計程車駕駛為民眾示範「輪椅族」上下車的操作，透過實際操作將通用計程車帶入民眾日常生活。

交通局表示，行動不便者普遍對復康巴士較為熟悉，且不清楚通用計程車的使用方式，但復康巴士車輛少，一旦遇到尖峰時段，輪椅族時常會叫不到車，他們希望透過宣導，讓更多民眾知道現在不只有復康巴士，搭乘通用計程車也享有對行動不便者相同的服務，希望輪椅族可以多多利用通用計程車出外優遊。

受聘來台照顧老奶奶的印尼外籍勞工咪咪表示，之前不太知道通用計程車的存在，要出門都是搭乘一般普通計程車，但每次要輔助坐輪椅的阿嬤上下車都是一大工程，經過她實際體驗，發現通用計程車顯得格外方便，而且又相對安全，未來會多利用這項安全又方便的運具。

(中時 )