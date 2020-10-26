萊豬進口 蔡壁如：11月22日上街頭

台灣民眾黨26日下午在嘉義市舉辦座談會，面對出席民眾要求務必把萊豬擋下來，民眾黨黨籍立委蔡壁如重申人民的健康不能被交換，如執政黨一意孤行，11月22日將號召全民上凱道，走上街頭，讓執政黨、蔡英文聽見人民的訴求。
台灣民眾黨近來在多個縣市辦座談會，今包括嘉義市東市場自治會、台灣省嘉義市家畜肉類同業公會都有代表出席，東市場自治會許姓會長質疑政府為何執意開放如此有爭議的東西？拜託蔡壁如盡量擋下來。
嘉義市家畜肉類同業公會總幹事蘇啟樑則說，農委會鼓勵攤商張貼國產豬肉標章，卻沒有明確的則責，最擔心有業者魚目混珠，把便宜美豬偽裝成國產豬賣給肉品加工業者，危害消費者健康。
蔡壁如說，民眾黨現在到各縣市辦座談會，就是訴求食安問題要被重視，透過討論讓大家了解，但最重要除希望執政黨不要把國民健康當貿易籌碼，如果真的擋不住，會要求政府溯源管理、做好標示。
蔡壁如直言，立法院的表決，在野黨加起來都沒有執政黨多，執政黨一意孤行，如果種種訴求都被不接受，就是走上街頭，以前蔡英文說，老百姓的聲音政府如果聽不到，可以大聲講，再聽不到可以敲桌子，11月22日希望能集結在野黨、民間團體力量一起上街頭。
(中時 )
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