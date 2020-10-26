台灣民眾黨26日下午在嘉義市舉辦座談會，面對出席民眾要求務必把萊豬擋下來，民眾黨黨籍立委蔡壁如重申人民的健康不能被交換。（呂妍庭攝）

民眾黨黨籍立委蔡壁如下午先到醫院探視被東市場掉落磚瓦壓傷的傷者。（民眾黨提供∕呂妍庭嘉傳真）

台灣民眾黨26日下午在嘉義市舉辦座談會，面對出席民眾要求務必把萊豬擋下來，民眾黨黨籍立委蔡壁如重申人民的健康不能被交換，如執政黨一意孤行，11月22日將號召全民上凱道，走上街頭，讓執政黨、蔡英文聽見人民的訴求。

台灣民眾黨近來在多個縣市辦座談會，今包括嘉義市東市場自治會、台灣省嘉義市家畜肉類同業公會都有代表出席，東市場自治會許姓會長質疑政府為何執意開放如此有爭議的東西？拜託蔡壁如盡量擋下來。

嘉義市家畜肉類同業公會總幹事蘇啟樑則說，農委會鼓勵攤商張貼國產豬肉標章，卻沒有明確的則責，最擔心有業者魚目混珠，把便宜美豬偽裝成國產豬賣給肉品加工業者，危害消費者健康。

蔡壁如說，民眾黨現在到各縣市辦座談會，就是訴求食安問題要被重視，透過討論讓大家了解，但最重要除希望執政黨不要把國民健康當貿易籌碼，如果真的擋不住，會要求政府溯源管理、做好標示。

蔡壁如直言，立法院的表決，在野黨加起來都沒有執政黨多，執政黨一意孤行，如果種種訴求都被不接受，就是走上街頭，以前蔡英文說，老百姓的聲音政府如果聽不到，可以大聲講，再聽不到可以敲桌子，11月22日希望能集結在野黨、民間團體力量一起上街頭。

萊豬進口 蔡壁如：11月22日上街頭

(中時 )