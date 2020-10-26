白羅斯當地媒體的影像顯示，由於白羅斯總統亞歷山大·盧卡申科(Aleksandr Lukashenko )不理會群眾的抗議，民眾團體打算串連全國大罷工，工廠工人周一停工上街頭，學生罷課舉行靜坐活動。

路透社報導，群眾要求盧卡申科在周日午夜前交出政權，否則就以大規模罷工使國家癱瘓。然而執政26年的盧卡申科拒絕辭職，因此群眾也將執行全國大罷工。

這也將考驗反對派是真能動員足夠的人民來罷工，是一項頗大挑戰。過去幾週，罷工曾經在一些主要的國營工廠發生過，但並沒有持續下去。

流亡立陶宛的反對派領袖齊哈努斯卡雅(Sviatlana Tsikhanouskaya)對群眾表示，國家的危機進入了一個新階段，敦促白羅斯人民封鎖道路、關閉工作場所、不去政府商店，並從其銀行裡提取所有的財產。

盧卡申科嘲笑了齊哈努斯卡雅的計畫，他表示「誰來餵孩子？」

忠於盧卡申科的警察部隊，向抗爭群眾發射了眩暈手榴彈，並拘捕數十名抗議者，不過抗議者人數眾多，也不可能全部逮捕。

俄羅斯支持這個前蘇聯加盟共和國，俄總統普丁向盧卡申科提供15億美元的貸款，並加強了安全合作，包括一系列聯合軍事演習，以及外交情報人員的互訪。

現年66歲的盧卡申科，在今年8月9日的選舉中，以80％以上的得票率贏得了勝利，但反對派指責選舉舞弊，而且在競選過程打壓異己，隨後大規模群眾抗議就一直進行。

目前在拘留所大約15,000名抗議者，儘管大多數人已被釋放，有些反對派領導人在釋放後被驅逐出境。

聯合國人權調查員上個月表示，數千人遭到警方野蠻毆打，有超過500起酷刑的報導，不過白羅斯當局否認。

美國、歐盟、英國和加拿大，已對白羅斯高層官員下達旅行禁令和海外財產凍結的懲罰。

(中時新聞網)