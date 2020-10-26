高雄交通運具多元，各項運具付款方式也不盡相同，高市府交通局推出全國獨有的MenGo卡，已將各項運具整合，民眾只需帶著一張卡就能搭乘任何大眾運輸工具，在高雄暢行無阻，近期更推出優惠方案，不僅有折扣、抽獎，天天搭乘甚至還賺錢。

有別於民眾普遍看到的悠遊卡、一卡通每搭乘一次大眾運輸工具就扣一次款項，高雄MenGo卡則是採以月票無限暢遊方案供民眾使用，暢遊方案的交通工具包含高雄捷運、輕軌、公車、渡輪及公共腳踏車，除了整合所有大眾運具讓民眾更加便利外，交通局更在近期不斷推出優惠活動，鼓勵民眾出門時多利用大眾運輸工具。

MenGo卡有無限暢遊、公車暢遊、渡輪暢遊等方案，交通局也在近期推出MenGo卡點數大放送優惠，只要申辦或續辦MenGo卡月票暢遊，就可以免費獲得200或600點的MenGo點數，1點折扣1元，可使用於計程車、共享電動機車或是有合作的停車場。

此外，交通局為了鼓勵民眾搭乘大眾運具，也推出「天天搭」優惠方案，只要1周內使用MenGo卡或一卡通每天搭乘任一公共運具，就能獲得50元回饋儲值金，若1個月持續每日搭乘，最高可以取得200元回饋金，活動福利相當優渥。

根據交通局調查發現，近年來學生族群發生車禍的肇事率相當高，因此在MenGo卡也祭出學生優惠方案，將原本的學生優惠價再降200元，以公車暢遊方案來說，學生辦卡優惠價199元，除了贈送200點MenGo點數，只要每天搭乘，就可再領取200元天天搭回饋金，交通局不惜成本甚至做賠錢工，就是要鼓勵學生們多利用大眾運具，降低車禍率。

(中時 )