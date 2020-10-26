彰化今年一期稻作遇上天候不順而歉收，二期稻作又遇上水情吃緊，雖未影響生長，卻傳出自營糧收購價格比往年跌了逾1成。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化二期稻作再半個月就進入收割期，水情吃緊，農田水利署彰化管理處今年下半年持續實施輪灌，月初還主動向中區水資源局要水，確保灌溉用水無虞，各埤圳將自11月20日起斷水停供，並進行渠道維護與枯水期例行性清淤。

水情亮紅燈！今年彰化一期稻作灌溉用水不設限，但5月梅雨季降雨不如預期，夏季時又無颱風豪雨，豐水期水庫進帳嚴重不足，員林水利站長劉偉昌指說，今年僅4、5月間曾有20天實施全面灌溉，下半年起都實施大區輪灌作業，是近年少見，顯見水情告急程度。

今年農田水利會自10月1日起全面改制，彰化管理處10月5日宣布就職後，原任總幹事的劉淑華接任管理處長，隨即於8日率領組長幹部們前往經濟部水利署中區水資源局拜會。

劉淑華表示，今年2期輪灌日程6月就公佈，往年通常是進入秋、冬枯水期才開始輪灌，今年一期稻作尚未收割時就開始實施輪灌至今。因集集攔河堰河川逕流僅剩25公分，她要求中區水資源局白天時段供水量須維持在60cms。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，今年二期稻作生長情形良好，雖然水情吃緊，但農民普遍會抽取地下水因應；反倒是南部稻米陸續收割後傳出價跌，每百台斤濕穀僅約900元，比起往年跌價逾1成，不少農民已開始擔心二期稻作自營糧賣不到好價錢。

組長陳耀釧指出，輪灌以每10至11天為一周期，包括莿仔埤圳和八堡一、二圳輪流開水閘門放水供灌；連假期間各工作站同仁也都輪班巡視埤圳運作，若發現有農民引水後忘關水門，都會一一關閉，避免灌溉水不必要的流失與浪費。

待二期稻作完成收割後，預計11月20日起南彰化埤圳全面停止引水，北彰鄉鎮則自11月26日至12月11日之間陸續斷水停供，以進行各埤圳水利設施的歲修、更新改善與清淤工程。

彰化一期稻作多在明年2月3日、立春前後播種，有農民憂心持續缺水恐影響明年一期停灌休耕；陳耀釧說，只能祈求天公作美，日月潭水庫集水區趕快下雨。

(中時 )