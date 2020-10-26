桃園創全國之先，「以租代買」社會住宅的家具和空調，26日由市長鄭文燦代表和大金空調、遠東鐵櫃家具世界簽約。（蔡依珍攝）

桃園創全國之先，「以租代買」社會住宅的家具和空調，26日由市長鄭文燦代表和大金空調、遠東鐵櫃家具世界簽約。（蔡依珍攝）

桃園市力推社會住宅，累計至2027年將逾8000戶，入住後的空調、家具維護、管理、汰換和回收是極大挑戰，市府打破採購制，首創「以租代買」，26日和大金空調、遠東鐵櫃家具世界簽約，由廠商提供一條龍的家具服務，降低政府管理及民眾報修的負擔，創造多贏。

市長鄭文燦表示，桃園中路二號社宅已入住212戶，1年來維修案件達1023件，其中空調有129件、家具有50件，但買斷的家具和維修商分別是不同業者，市府希望透過「以租代買」模式，善用設備供應商的維修能力，加強設備保固，提供5星級的服務，讓住戶享有最佳品質的家具和最快的維修速度。

大金空調將提供省電、低噪音且具備冷暖功能的空調設備，負責設備規畫、租賃、保養維修等服務，並保證72小時內完修，與市府簽訂10年租約，提供八德二號、八德三號、蘆竹一號及中路一號社會住宅共計1163戶。

遠東鐵櫃鋼鐵則供應符合國家檢驗標準、甲醛釋出量也符合業界最高標準的家具，確保住戶健康，同樣保證72小時完修，床組更允諾48小時完修，合約則是12年，針對八德二號、八德三號、中路一號、中路三號、蘆竹一號、蘆竹二號共計2010戶。

大金空調總經理林鴻志允諾不惜成本、全力以赴。遠東鐵櫃鋼鐵廠副董事長陳朝坤則表示，考量社住家具樣態多元，有床組、餐桌、沙發椅等，將在每個服務據點成立專業服務團隊，配合不同住戶習性，提供高品質的家具，及最好的維修保養服務。

(中時 )